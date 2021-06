Bambino cade in un pozzetto nell'area di cantiere: paura in via Stefano Borgia - Terzo Binario News

Paura in via Stefano Borgia. Un bambino di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduto in un pozzetto alto oltre quattro metri in un’area di cantiere. È quanto accaduto sabato 12 giugno alle 11,25. Il piccolo, cosciente, è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli: la prognosi è riservata.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, giunti sul posto con la compagnia Roma Trastevere e la stazione di Roma Montespaccato. I militari dell’Arma hanno poi contattato i Vigili del fuoco, giunti con la squadra di Monte Mario (8/A) e gli Usar (TE/4).

Presente anche la Polizia locale del XIV Gruppo Monte Mario insieme ai pompieri per operazioni di soccorso al bambino caduto in un pozzo della raccolta delle acque piovane, dalle dimensioni 50×50, altezza di 4,70 metri.

I caschi bianchi hanno provveduto a delimitare l’area e fornito ausilio ai Vigili del fuoco. Contattata la ditta per il transennamento.

c.b.