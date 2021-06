Hub vaccinale Ladispoli, superata la soglia delle 10mila somministrazioni - Terzo Binario News

Nell’hub vaccinale di Ladispoli sito in via Trapani è stata superata la soglia delle 10mila dosi di vaccino somministrate, nonostante la struttura, allestita presso un centro anziani, sia attiva da appena un mese. Un ritmo di lavoro costante e la grande professionalità degli operatori fanno dell’hub vaccinale un vero e proprio fiore all’occhiello non solo tra le strutture presenti nell’area di competenza della Asl Roma 4, ma dell’intero territorio regionale.

A oggi in via Trapani vengono somministrate in media 500 dosi di vaccino al giorno, ma il numero è destinato a crescere. Da lunedì 14 giugno, infatti, le porte del centro si apriranno a partire dalle 8:00 di mattina, in aggiunta al turno pomeridiano già esistente, per aumentare il ritmo delle vaccinazioni e raggiungere l’immunità di gregge dal Covid nel più breve tempo possibile.

Bisogna sottolineare il grande lavoro svolto dal Dott. Pasquale Raia, delegato alla Sanità del Comune di Ladispoli, e dalle associazioni di volontariato che operano quotidianamente all’interno della struttura, senza le quali questo straordinario risultato non sarebbe stato possibile.

Fabio Capolei – Consigliere Regionale del LazioVicepresidente della Commissione Sanità