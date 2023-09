Balù, dolcissimo cane aspetta una famiglia che lo ami • Terzo Binario News

Vi presentiamo Balu’ un dolcissimo cucciolo di mix segugio dal mantello color crema, pelo raso, taglia medio piccola, nato a fine aprile 2022.

Ha un buon carattere, è dolce, equilibrato, remissivo.

Balu’ è molto intelligente e collaborativo. Va d’accordo con tutti i cani.



È entrato appena nato insieme ai suoi fratellini e sorelline in un canile privato di montagna del sud Italia, un posto con quasi zero visitatori e possibilità di adozione.

Un grande cerchio d’amore costituito da persone il cui obiettivo è salvare gli animali invisibili, ha fatto sì che Balu’ arrivasse al nostro rifugio.



Balu’ è la dolcezza e tenerezza fatta cane. È solo un cucciolo e non merita di crescere in un gelido box di cemento e sbarre. Viene affidato in Lombardia esclusivamente come membro della famiglia

No vita solo in giardino .

Se volete adottarlo mandate gentilmente un messaggio di presentazione WhatsApp a :



Associazione Una Luce Fuori Dal Lager

telefono : 3339521373 – 3381658329

Mail : canilisaronno@gmail.com

