Aisha, cuccioletta aggredita da randagi: ora sta bene ma cerca urgentemente una famiglia • Terzo Binario News

E’ una emergenza assoluta va sistemata per salvarla è solo una cucciola oltre alla cattiveria del genere umano bisogna anche fare i conti con la legge del più forte aiutiamola a trovare un po’ di pace e tranquillità non può stare in questo luogo di fortuna per molto e non può essere rimessa per strada il rischio è enorme aiutiamola noi per info Luana 3515201180 Ilaria 3336402983. Mettiamoci il cuore.

SBRANATA DAI CANI IN STRADA, L’HANNO BUTTATA IN CANILE, UNA VOLONTARIA L’HA FATTA USCIRE MA STA IN UN RECINTO DI FORTUNA – SERVE ADOZIONE URGENTISSIMA.



Dalla Calabria viaggia al CENTRO-NORD con staffetta

La chiameremo Aisha questa dolcissima cucciola, che significa “ricca di vita, prosperità” … lei che ha appena 2 mesi e mezzo ed ha già vissuto le pene dell’inferno ma è sopravvissuta e lotta per avere una vita migliore



È stata sbranata in strada da alcuni randagi, sbattuta in canile subito dopo averla operata una volontaria l’ha fatta uscire ma adesso sta in un recinto di fortuna e cerca adozione con URGENZA MASSIMA

vi prego aiutiamo questa dolcezza a trovare un po’ di pace, ha solo 2 mesi e mezzo futura taglia media.

Si cede con: microchip, vaccini



SI AFFIDA DOPO ITER DI ADOZIONE



Per info Luana 351 520 1180

Ilaria 333 640 2983