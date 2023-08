Autovelox di Maccarese, il Comune: "Annullamento verbali decisione del Giudice di Pace" • Terzo Binario News

Il territorio di Maccarese e più in generale quello del Comune di Fiumicino sono in subbuglio in queste settimane. Motivo, le tantissime multe rilevate dall’autovelox di Via Tre Denari. Dopo tanti dubbi e perplessità delle scorse settimane apparse sui social, ci ha pensato il Comune stesso a dare un chiarimento in merito, con una nota ripresa anche dall’Ansa.

“I verbali di accertamento non saranno annullati d’ufficio. Sarà la Prefettura di Roma o il Giudice di Pace a valutare l’eventuale archiviazione dei verbali per chi presenterà ricorso entro i 60 giorni dalla notifica ai sensi dell’articolo 203 del codice della strada”, dichiarano congiuntamente il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, e la Dirigente del Corpo della Polizia locale, Daniela Carola.

fonte, Ansa.it