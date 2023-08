Sagra della Salsiccia di Borgo San Martino, il programma completo della 43esima edizione • Terzo Binario News

La comicità di Antonio Giuliani, l’omaggio ad Adriano Celentano e lo spettacolo di fuochi d’artificio per una tradizione che continua

Da 43anni rappresenta l’appuntamento più atteso di fine estate. Per Borgo San Martino, frazione di Cerveteri, rappresenta l’occasione per trasformarsi in un borgo vestito a Festa, ma per tantissimi, provenienti anche dai Comuni limitrofi e persino da Roma, rappresenta una tappa fissa del primo weekend di Settembre: perché in un “colpo solo”, trovano intrattenimento, divertimento, spettacolo, ma soprattutto dei super – panini con la salsiccia, la cui qualità sopraffina è rinomata in tutto il Lazio.

Nei giorni scorsi, eravamo riusciti ad anticipare la notizia degli artisti che negli spettacoli serali avrebbero animato la festa.

Il venerdì (1 settembre), sul palco lo spettacolo musicale di Romina Grimani, il sabato (2 settembre) lo spettacolo comico di Antonio Giuliani e la domenica (3 settembre) la cover omaggio al molleggiato per eccellenza, Adriano Celentano.

Ecco invece il programma dettagliato, giorno per giorno, ora per ora della 43esima edizione della Sagra della Salsiccia.

Tra i tanti appuntamenti la redazione segnala il raduno del Vespa Club (sabato 2 alle ore 20:00) e chiaramente lo spettacolo pirotecnico di chiusura di domenica 3 settembre poco prima della mezzanotte