Autodemolitore vicino al Bosco di Palo a Ladispoli: palazzo Falcone chiarisca sulle procedure • Terzo Binario News

Pochi giorni fa esattamente il 10 febbraio, la Regione preposto alla tutela dell’ambiente, si è espresso con la Determina G01675 (https://www.regione.lazio.it/documenti/79920) nella quale si dà atto di un procedimento di richiesta di un nuovo impianto di autodemolizione al km 38 del quale già a suo tempo si interessò Terzobinario (https://www.terzobinario.it/un-autodemolitore-spostato-a-meno-di-un-km-dal-bosco-di-palo-a-ladispoli/).

Nell’occasione si espressero chiaramente dubbi circa l’opportunità di installare a meno di un chilometro dal Bosco di Palo (già oasi WWF e SIC) un autodemolitore il cui effetto sulla falda acquifera pone forti rischi per il Bosco già afflitto da problemi di essiccatura.

Senza contare che il progetto coinvolge più o meno per nove decimi terreno agricolo tutelato in area in cui era prevalente la coltivazione del carciofo romanesco.

Il restante decimo incide sulla variante di PRG ancora in studio di VAS. Tutto questo in una zona in cui la stessa acqua potabile per i residenti di Monteroni ed Olmetto è pura utopia.

Senza entrare nel merito tecnico, in quanto si tratta si richieste di privati ed alcune parti sono chiaramente riservate, va segnalato che esiste una nuova richiesta, espressa sotto forma di P.U.A.R. (Processo Amministrativo Unico Regionale) che permetterebbe in un atto unico, a livello sovracomunale, di procedere.

È necessario che la politica comunale chiarisca esattamente gli estremi di queste richieste e chi debba rappresentare e tutelare, presso la Regione, l’ambiente e l’economia locali in questo caso rappresentati dal Bosco di Palo e dal terreno agricolo tutelato dai Piani Regionali e Provinciali.

I diritti dei privati possono avere seguito solo dopo aver tutelato i diritti della comunità, mentre non vorremmo che il recente avvicendamento in Regione stia incoraggiando azioni che deresponsabilizzino il Comune al motto del classico ed ipocrita “io non ne sapevo nulla”.