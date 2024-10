Auto a gpl in fiamme a Civitavecchia • Terzo Binario News

Stamani in via Terme di Traiano, i pompieri hanno spento in pochi minuti

Auto in fiamme stamani in via Terme di Traiano 78 a Civitavecchia.

A bruciare una Alfa 75 alimentata a gpl che ha preso fuoco.

La stessa è stata spenta in pochi minuti, senza che ci fossero ferito e l’intervento rapido degli uomini della Bonifazi è servito a preservare dalle fiamme le altre vetture parcheggiate vinicino.

Scongiurato anche il rischio di esplosioni.