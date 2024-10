Addio a Massimiliano Regio, Civitavecchia piange il suo sportivo-modello • Terzo Binario News

Scomparso improvvisamente ieri pomeriggio Massimiliano Regio.

Si tratta di uno sportivo conosciutissimo in città per il suo passato da giocatore di calcio e futsal, avendo giocato come centrocampista nel Civitavecchia e nell’Amatori e poi allenatore di Gedila e Civitavecchiese.

Massimiliano è stato sportivo a tutto tondo, con la passione per beach tennis e pallavolo.

Con Massimiliano siamo stati compagni di squadra tanti anni fa. Io juniores lui in prima squadra. Una guida sicura, amichevole, mai predominante. Il compagno di squadra che ognuno di noi avrebbe sempre voluto al suo fianco.

Un abbraccio mio personale a Lele e Valentino.

a.v.