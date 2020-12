Aurhelio: "Ancora niente consigli in streaming a Santa Marinella" - Terzo Binario News

Giovedì scorso con un’apposita richiesta al presidente del consiglio comunale Dott. Roberto Marongiu, così come prevede il regolamento, il Centro Studi Aurhelio ha chiesto ufficialmente di poter trasmettere in diretta streaming dalla propria pagina facebook i consigli comunali di Santa Marinella.

A seguito della vicenda relativa al mancato adempimento dell’obbligo di rendere usufruibile in diretta e in differita i lavori del consiglio comunale, a seguito della nostra esplicita richiesta e di una interrogazione a firma del consigliere Fiorucci, dal Comune non è giunta alcuna risposta.

A tale riguardo, riteniamo dunque non più differibile tale necessità e, al tempo stesso, mettiamo a disposizione della popolazione interessata, la nostra disponibilità a fornire un servizio per il quale – semmai qualcuno lo avesse dimenticato – già a marzo scorso è stata approvata una determina e un impegno di spesa proprio per far erogare il servizio ad una società di Santa Marinella.

Nonostante ciò, il servizio non è attivo e in prospettiva del prossimo consiglio comunale del 21 Dicembre, vista l’inefficienza dell’amministrazione comunale, abbiamo ritenuto opportuno, risolvere direttamente la situazione. A nostro parere, da una giunta che si vuole distinguere per trasparenza e partecipazione, ci pare un atteggiamento autoritario teso a escludere ogni possibilità di informazione ai cittadini”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio