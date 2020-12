“Luci di Natale 2020” : le iniziative a Roma - Terzo Binario News

Al via da ieri ulteriori iniziative di Roma Capitale per le festività natalizie 2020-2021. Dopo l’accensione di “Spelacchio”, delle luminarie del centro storico e degli alberi in ogni municipio, tutta la città continua ad animarsi con presepi, video-proiezioni e installazioni innovative: un’occasione per veicolare messaggi di tradizione e creare condivisione anche in questo anno particolare, in cui è necessario assicurare il rispetto delle misure imposte dall’emergenza sanitaria.

Fino all’Epifania sarà possibile ammirare in Piazza di Spagna il “Presepe della Speranza”, promosso da Roma Capitale, un presepe tradizionale napoletano, realizzato con le stesse tecniche esecutive del Settecento, caratterizzato da un forte messaggio dedicato all’attesa, e in Piazza del Popolo il tipico presepe “Pinelliano”, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita Culturale e Sovritendenza capitolina ai beni culturali, di recente restaurato, con trentatré figure in un’ambientazione tipica delle scene popolari della Roma dell’Ottocento.

Accanto al Presepe “Pinelliano” saranno posizionate poi due grandi stelle di natale luminose che si irradieranno su Piazza del Popolo.

Ancora, fino al 6 gennaio 2021, sarà possibile assistere a un’installazione di proiezioni scenografiche denominata “Custodes”, a cura di Livia Cannella, che prenderà vita sulla Porta del Popolo, in collaborazione con la Camera di Commercio. Saranno proiettate immagini di angeli custodi e “protettori” della città e dei suoi abitanti. Ispirata ai più suggestivi e prestigiosi esemplari dell’arte antica e barocca che popolano dipinti, luoghi sacri, scorci urbani di Roma, la raffigurazione sarà accompagnata da sonorità sacre nello spazio antistante.

Illuminate poi tutte le sere dalle 16:30 alle 22.00 la Porta Ardeatina e la Porta Latina, con il supporto di Acea.

Accanto a “Spelacchio” e agli altri alberi di Natale accesi in ogni Municipio della città, è stato inoltre inaugurato questa sera in piazza Risorgimento un albero luminoso donato da Confesercenti.

“Ho avuto il piacere di fare un tour per le vie della città e di vedere le tante iniziative organizzate per le festività natalizie. Abbiamo voluto che la magia delle luci accompagnasse anche questo Natale diverso dagli altri come segno di speranza e ottimismo. Dopo l’accensione del nostro amato “Spelacchio”, degli alberi di Natale nei Municipi e delle luminarie in periferia e al centro, da oggi Roma accoglie altre installazioni luminose. Oltre ai presepi, che rappresentano la tradizione, con l’installazione artistica Custodes abbiamo voluto che su Porta del Popolo, una delle storiche porte di ingresso alla città, fossero proiettate immagini evocative di angeli custodi: rappresentano l’idea di protezione della città e di incoraggiamento per tutti i romani a vivere questo tempo di Natale con fiducia nel futuro”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Prosegue, intanto, a Piazza Navona fino al 6 gennaio, grazie alla collaborazione con Acea, lo spettacolo di light show. Ogni sera le tre fontane monumentali si illuminano di blu e sulla Fontana dei Quattro Fiumi, dalle 17 alle 21, ogni venti minuti, appare una proiezione in video-mapping che anima la fontana su tutti e quattro i lati con colore, musica e movimento. In via del Corso e in via Vittorio Veneto sono state allestite, invece, lo scorso 8 dicembre, le tradizionali luminarie natalizie, a cura di Acea.

Le varie iniziative di Roma Capitale per le festività natalizie sono state realizzate anche in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.