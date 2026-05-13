Aurelio, operazione congiunta di Roma Capitale e Polizia • Terzo Binario News

Un arresto, due denunce e sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro è il bilancio dell’ultimo servizio ad alto impatto coordinato dalla Polizia di Stato nel quartiere Aurelio.

Agenti del XIII Distretto, insieme ad operatori del XIII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale e dell’ASL ed ai militari della Guardia di Finanza, hanno ‘mappato’ l’area compresa tra Valle Aurelia, Piazza Giureconsulti, Via Baldo degli Ubaldi, Circonvallazione Cornelia e piazza di Villa Carpegna, senza trascurare le stazioni metropolitane Battistini, Valle Aurelia, Cornelia e l’area del capolinea Cotral.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 131 persone, controllati 24 veicoli e sottoposti a verifiche 6 esercizi commerciali.

Sul fronte dell’attività di prevenzione e repressione, è stato intercettato ed associato in carcere un uomo, risultato destinatario di un ordine di carcerazione per reati in materia di sostanze stupefacenti. Tradotto in carcere dagli agenti del XIII Distretto, dovrà espiare una pena di 4 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione.

Un ulteriore intervento è scaturito dall’attenzione degli agenti verso alcuni movimenti sospetti notati nei pressi di uno stabile della zona.

Due donne, successivamente risultate gravate da precedenti specifici, si aggiravano con un atteggiamento guardingo nei pressi dell’ingresso condominiale.

I poliziotti le hanno seguite discretamente all’interno del palazzo, sorprendendole poco dopo mentre armeggiavano davanti alla porta di un appartamento.

Colte sul fatto, le complici hanno tentato di guadagnare la fuga separandosi repentinamente: mentre l’una ha cercato di raggiungere l’uscita dell’edificio, l’altra ha tentato di scavalcare una finestra disfacendosi di alcuni arnesi atti allo scasso, poi recuperati dagli agenti. Bloccate dai poliziotti, per entrambe è scattata la denuncia.

Sul versante amministrativo, le verifiche congiunte della Polizia di Stato e della Polizia Locale hanno portato alla contestazione di irregolarità a carico di tre attività commerciali.

In particolare, il titolare di un negozio di alimentari è stato sanzionato per la detenzione ai fini della vendita di oltre 10 kg di prodotti scaduti, che sono stati immediatamente sottoposti a sequestro per la successiva distruzione. Contestualmente, è stata disposta la sospensione dell’attività.

Altre sanzioni, infine, sono state elevate dai militari della Guardia di Finanza ai titolari di ulteriori tre esercizi per mancata emissione di documentazione fiscale ed irregolarità nella tenuta dei registri contabili.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.