Ad Ostia la Asl Roma 3 aderisce alla Giornata Nazionale del Mal di Testa • Terzo Binario News

La Giornata Nazionale del Mal di Testa si celebra in Italia il 16 maggio per informare e sensibilizzare su una patologia invalidante che colpisce il 12% della popolazione mondiale, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne.

I Centri Cefalee della SISC Società Italiana per lo Studio delle Cefalee organizzano iniziative e Open Day per promuovere diagnosi e cure tempestive con l’obiettivo di far comprendere l’impatto delle cefalee sulla vita dei pazienti e combattere la sottovalutazione del dolore.

Anche la ASL Roma 3, con il Suo Centro Cefalee riconosciuto dalla SISC come Centro di II Livello, partecipa alla campagna di sensibilizzazione promuovendo visite e consulenze gratuite per questa patologia. Le visite verranno effettuate venerdì 15 maggio, dalle 15.30 alle 19, presso il CPO Viale Vega 3 a Ostia previa prenotazione alla mail: claudio.mostardini@aslroma3.it

“L’emicrania è la terza malattia più comune al mondo e la seconda per grado di disabilità che colpisce principalmente in età produttiva. Fortunatamente si tratta di una patologia oggi gestibile con le nuove conoscenze ed i nuovi farmaci a disposizione dei Centri Cefalee”, spiega il dott. Claudio Mostardini, Referente del Centro Cefalee della ASL Roma 3.

Maggiori informazioni sul Centro Cefalee sono disponibili sul sito della ASL Roma 3.