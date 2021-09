Atletica, a Ladispoli nasce il Millepiedi 1978 - Terzo Binario News

“Il Millepiedi non lascia ma raddoppia. Un vecchio sodalizio torna alla ribalta a Ladispoli con una nuova veste. Dopo la rocambolesca scissione, i Soci fondatori del Gruppo Millepiedi Asd si sono staccati dall’associazione e hanno formato un sodalizio che ricalca lo stile e le motivazioni dell’originario Gruppo Millepiedi del 1978.

Nasce cosi’ ad Aprile 2021 il Millepiedi 1978 Asd che riporta in auge lo storico logo della Società , il verde, colore originario societario e riporta l’anno di nascita della storica associazione , fondata il 10 Ottobre 1978 . Primo passo è stato mettere in programma la 38 edizione della CORRENDO NEI GIARDINI , prevista per il 24 Ottobre ma posticipata per i noti problemi legati alla pandemia, alla prossima primavera (la data sarà ufficializzata nei prossimi giorni). E’ iniziata la Campagna di Tesseramento con la raccolta delle adesioni sia come Soci che come Soci Atleti inviando richiesta a indirizzo email 1000piedi1978@gmail.com.

Nel frattempo i Millepiedi 1978 hanno ricominciato a collaborare con le grandi Maratone che si svolgono a Roma e nel Lazio. In primis, domenica scorsa, hanno allestito il Ristoro a metà percorso della 26^MARATONA DI ROMA , sotto la guida del Socio Tonino Di Biagio che, fina dalla prima edizione della maratona capitolina, cura questo delicato servizio. Come al solito tanto entusiasmo tra tutti i Millepiedi per essere presenti come protagonisti a questo importante avvenimento. (le foto allegate riportano i protagonisti della nascita oltre 40 anni fa del sodalizio e di quelli che ora guidano i Millepiedi nella nuova avventura nel 2021)”.

