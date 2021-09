Concorso Municipale Ladispoli, l'8 ottobre la prova scritta alla Impastato - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale in merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato di agente di Polizia locale – categoria c – posizione economica c/1 ricorda a tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva che la prova scritta si terrà venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 10:00, presso la Biblioteca comunale “Peppino Impastato” in via Sironi s.n.c..

I candidati sono convocati presso la Biblioteca alle ore 09:00 per procedere all’identificazione e all’effettuazione delle procedure anti Covid-19. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere la prova scritta nel giorno e nell’ora come sopra stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso stesso.

