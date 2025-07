"Assessore Ceccarelli, ad Allumiere il progetto "Città della cultura" è per tutti o per pochi intimi?" • Terzo Binario News

Se lo chiede il Pd di Allumiere a seguito della riunione avvenuta a Civitavecchia il 24 luglio presso la biblioteca Cialdi: perchè le associazioni sono state tagliate fuori? E poi a che serve l’incontro del 5 agosto, se per le idee progettuali c’è tempo fino al 31 luglio?

Riceviamo e pubblichiano:

“Altro giro, altra assurdità. Allumiere ha aderito al progetto Città della Cultura, con capofila Tarquinia. Un progetto dove il fulcro dovrebbe essere la rete di realtà associative (e non solo) che sono già presenti e attive sul territorio, un’opportunità quella di essere inserite nel dossier da inviare per la candidatura, ma ad Allumiere non vengono minimamente coinvolte né informate, almeno la maggior parte. Chi avrebbe dovuto fare informazione? Abbiamo chiesto spiegazioni alla referente del progetto per il Comune di Civitavecchia che ci ha spiegato di aver personalmente parlato con l’assessore Ceccarelli, affinché stilasse una mailing list e inviasse a tutte le associazioni del suo comune l’invito per questa call informativa. L’assessore del Comune di riferimento si dimentica di avvisare le associazioni, però, poi non dimentica mai di fare post e comunicati autocelebrativi. La risposta incredibile alla mancata comunicazione ai rappresentanti delle associazioni è stata: “ma tanto alle 10 di mattina chi sarebbe venuto?”.

Comunichiamo, quindi, a tutte le associazioni intenzionate ad essere parte di questo progetto che la scadenza per inviare il questionario per le proposte di adesione è il 31 luglio.

Da quello che abbiamo appreso in queste ultime ore, ci sarà una riunione in loco, con i referenti di questa iniziativa e le associazioni del paese il 5 agosto. Ma se i questionari con le proposte debbono essere consegnate il 31 luglio (come come si legge sul sito di tutti i comuni coinvolti), cosa vengono a fare le associazioni il 5 agosto a proposte già chiuse? Forse ad ascoltare l’ennesimo sermone celebrativo. Noi siamo stanchi di tutto questo modo di fare: si tratta di menefreghismo o incompetenza? Ai posteri l’ardua sentenza”.

PD Allumiere