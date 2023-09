Artigianato e ricerca scientifica a Cerveteri, Vanessa Barone rinnova il sostegno ad Airc • Terzo Binario News

Parte del ricavato dei prodotti che realizza a mano, nel mese di ottobre saranno devoluti alla Fondazione

Per l’Ottobre Rosa, il mese che da anni rappresenta il periodo dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il cancro al seno, a Cerveteri si rinnova una preziosa e fondamentale collaborazione tra artigianato e le attività di Airc. Merito di Vanessa Barone, che come ogni anno, si metterà all’opera per realizzare oggetti.

Vanessa infatti, che sui social trovate alla pagina “Bijoux”, da anni sceglie di dedicare la propria arte e la propria creatività alla causa di Airc – Fondazione per la Ricerca sul Cancro.

Braccialetti, piccole idee regalo, graziosi lavori di artigianato fatti a mano e con tanto amore: acquistando uno o più dei prodotti che proporrà, potrete fare un gesto doppiamente importante.

Il primo, è che avrete acquistato un prodotto di artigianato, il secondo è che parte del ricavato, Vanessa lo destinerà ad Airc e alle attività di ricerca di questa Fondazione che a livello nazionale, da tantissimi anni rappresenta un punto di riferimento importantissimo.

Potete farvi un’idea sui lavori che realizza Vanessa visitando la pagina Facebook disponibile al link:

https://www.facebook.com/vanybijoux

Per informazioni o prenotazioni, è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero: 3348312623