Arrivata la finale: è Tolfa-Lvpa Frascati • Terzo Binario News

Alle 16.30 l’epilogo della Coppa Italia Promozione al Rocchi di Viterbo

Il giorno fatidico è arrivato: oggi il Tolfa gioca per il trofeo e per la storia. I collinari dalle 16.30 saranno in campo al Rocchi di Viterbo per la finale di Coppa Italia Promozione contro la Lvpa Frascati.

L’affermazione non solo farebbe scoppiare di gioia il paese ma molto probabilmente spianerebbe la strada verso il salto in Eccellenza.

La stagione si chiude con questo appuntamento forse insperato ma certamente ambito visto che per due volte i biancorossi sono arrivati in semifinale.

In campionato è arrivato un quarto posto alle spalle di Borgo Palidoro, Falisca Cimina e Pianoscarano che forse non è il piazzamento auspicato dalla dirigenza a inizio stagione. Ma la finale di Coppa rappresenta il coronamento di un percorso che ha visto due tappe fondamentali prima dell’approdo di Viterbo ovvero le vittorie esterne su Real San Basilio e Alatri.

Due compagini prime nei rispettivi gironi di Promozione e che sono state entrambe battute nelle gare di ritorno, a conclusione di rimonte per risultati negativi arrivati all’andata. Agli ottavi, turno superato a spese del Grifone, anch’esso giocato con ritorno in trasferta.

Il traguardo della finale è stato centrato con mister Emiliano Cafarelli in panchina,che dice: «La finale, in quanto tale, non necessita di essere caricata di significati o motivazioni. All’appuntamento ci arriviamo con un solo grande assente ovvero Lorenzo Monteneri, elemento molto importante soprattutto nella seconda fase della stagione. Gli altri giocatori ci sono tutti, compreso capitan Roccisano». Cafarelli tre anni fa, sempre alla Palazzina, si giocò il trofeo dalla panchina della Romulea: «Torno al Rocchi dopo la finale di tre anni fa con la Romulea. Rispetto ad allora, spero in un esito diverso».

Ma il clima sui Monti della Tolfa è elettrico perché mai prima d’ora, nonostante la vittoria del campionato e il salto in Eccellenza, si era disputata una finale di Promozione. Talmente elettrico che la comunità intera si è stretta intorno alla squadra e saranno in tanti ad andare nel capoluogo della Tuscia. Il settore riservato ai tifosi collinari è andato esaurito in appena un giorno e mezzo dalla messa in vendita dei tagliandi. In più, dal sodalizio e in collaborazione con il Comune, sono stati organizzati due bus. Tantissimi coloro che arriveranno a Viterbo con mezzi propri.

A chiosa finale, le parole del direttore sportivo Marcello Smacchia: «Tolfa-Lupa Frascati è la partita che vale una stagione, quella che conclude un anno di sacrifici di società, giocatori e appassionati. nostri tantissimi tifosi. Per questo è un onore e un orgoglio rappresentare Tolfa in questa finale. Vincerà una sola ma il cammino resta bellissimo e appagante».

Infine la carica suonata dalla sindaca Stefania Bentivoglio: «Non sarà soltanto una finale: ci saranno un paese intero, una stagione da coronare e un sogno chiamato Eccellenza»

Alessio Vallerga «»50