 Asfaltature sulla Trasversale, quando e dove • Terzo Binario News

Asfaltature sulla Trasversale, quando e dove

Mag 15, 2026 | Civitavecchia, Viterbo

anas asfaltatura asfalto

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) conferma il regolare avanzamento dei lavori di manutenzione programmata per il totale ripristino del piano viabile lungo la strada statale 675 “Umbro-Laziale”.

Nel corso di questa settimana sono state completate con successo le attività di rifacimento della pavimentazione stradale in corrispondenza dello Svincolo Faul-Bagni, in direzione Terni (km 61,800).

A partire da martedì 19 maggio 2026, il piano di interventi si estenderà progressivamente ad altri segmenti dell’arteria stradale.

I nuovi cantieri interesseranno i seguenti tratti:

  • Svincolo di Viterbo Nord: interventi al km 55,500 in direzione Civitavecchia.
  • Tratto km 40,100 – km 42,600: carreggiata destra in direzione Civitavecchia.
  • Tratto km 40,100 – km 42,600: carreggiata sinistra in direzione Terni.
  • Tratto km 56,000 – km 58,000: interventi a tratti saltuari sulla carreggiata sinistra in direzione Terni.
  • Tratto km 58,000 – km 60,000: interventi a tratti saltuari sulla carreggiata sinistra in direzione Terni.

Tutte le lavorazioni proseguiranno in continuità per garantire il rapido completamento delle opere e il minor impatto con l’utenza in transito lungo la statale.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148. 