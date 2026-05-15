Lavori sull'Aurelia al ponte Fl5 di Furbara • Terzo Binario News

Intervento dell’Anas al km 48,350

A partire da lunedì 18 maggio 2026 prenderanno il via i lavori di risanamento del cavalcavia ferroviario della linea Roma-Pisa, l’opera è situata al km 48,350 della strada statale 1 «Aurelia», nel territorio comunale di Santa Marinella.

L’intervento, dall’investimento complessivo di oltre 727 mila euro, mira al consolidamento strutturale del ponte.

Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione lungo la costa laziale, verranno mantenute sempre aperte due corsie di marcia.

La prima fase delle attività comporterà un restringimento della carreggiata destra (direzione Roma) per una lunghezza massima di 100 metri tra il km 48,300 e il km 48,400.

Per garantire la sicurezza delle maestranze e degli automobilisti, nel tratto interessato dai lavori saranno attivi il divieto di sorpasso e un limite massimo di velocità fissato a 40 km/h, le limitazioni saranno indicate sul posto tramite apposita segnaletica stradale. I lavori saranno conclusi entro il mese di settembre 2026.

Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.