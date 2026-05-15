Ruba le carte a una 77enne all'Eur, denunciato 33enne sudanese • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione Roma EUR hanno arrestato un 33enne del Sudan ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carte di pagamento e furto con destrezza.

All’interno del centro commerciale “Euroma2” in viale dell’Oceano Pacifico, l’indagato, approfittando di un momento di distrazione di una pensionata romana di 77 anni, sarebbe riuscito a sottrarle abilmente tre carte di pagamento e, immediatamente dopo il furto, avrebbe effettuato diversi acquisti in vari negozi della galleria.

L’immediata attività investigativa e il rapido intervento dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare il 33enne ancora all’interno della struttura e, a seguito della perquisizione, di trovarlo in possesso sia delle carte rubate che degli scontrini relativi agli acquisti appena effettuati.

La refurtiva e le carte di credito sono state interamente recuperate e restituite alla vittima. L’arrestato è stato convalidato.