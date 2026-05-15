Stabilimento balneare di Tarquinia, il Tar rimette la controversia al giudice ordinario • Terzo Binario News

Il TAR del Lazio – Sezione V-ter – ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel giudice ordinario l’autorità competente a decidere sulla controversia promossa dalla società che ha gestito lo stabilimento balneare comunale nell’estate 2025.
“Prendiamo atto della decisione del TAR e ribadiamo la volontà dell’Amministrazione di proseguire nel percorso di trasparenza, correttezza amministrativa e tutela dell’interesse pubblico nella gestione del bene demaniale – afferma l’assessore Andrea Andreani –.
La pronuncia non entra nel merito della vicenda amministrativa, ma chiarisce esclusivamente quale sia l’autorità giudiziaria competente.
Continueremo quindi ad operare con determinazione affinché la gestione della struttura avvenga nel pieno rispetto delle regole, garantendo imparzialità, concorrenza e tutela dell’interesse collettivo”.