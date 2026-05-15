Ecostazioni, incontro al Lottatori di Civitavecchia per Borgata Aurelia e La Scaglia • Terzo Binario News

Si terrà lunedì 18 maggio, alle ore 18:00, presso il Centro sportivo comunale “Ivan Lottatori” di viale Gioacchino Rossini, l’assemblea pubblica dedicata al progetto pilota “Ecostazioni”, la sperimentazione che interesserà i quartieri di Borgata Aurelia e La Scaglia.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate ai cittadini le modalità di accesso e il funzionamento delle nuove ecostazioni, isole ecologiche di prossimità pensate per migliorare la qualità del servizio di raccolta differenziata, ridurre il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e restituire decoro agli spazi pubblici dei due quartieri.

Interverranno il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini, la Presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici Francesca Romana Tomaselli, il Consigliere comunale Mirko Urbani e il Delegato di quartiere Antonio Visciola.

«L’assemblea di lunedì rappresenta un passaggio importante del percorso – sottolinea il Sindaco Marco Piendibene –. Vogliamo raccontare le ecostazioni ai cittadini di Borgata Aurelia e La Scaglia, spiegando come funzionano e ascoltando le loro osservazioni. L’obiettivo è quello di un servizio pubblico efficace.»

«Le ecostazioni – aggiunge l’Assessore all’Ambiente Stefano Giannini – sono uno strumento concreto per implementare la raccolta differenziata e contrastare l’abbandono dei rifiuti, due priorità della nostra azione amministrativa. Lunedì spiegheremo nel dettaglio come si accede al servizio e quali vantaggi porterà ai residenti dei due quartieri: la partecipazione dei cittadini è la chiave per il successo della sperimentazione.»

Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027, cofinanziato dall’Unione europea, e si inserisce nelle politiche dell’Amministrazione comunale per la transizione ecologica e il miglioramento dei servizi ambientali sul territorio.

La cittadinanza è invitata a partecipare.