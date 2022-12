Arriva a Civitavecchia l'Omaggio a Morricone: sabato e domenica al teatro Traiano • Terzo Binario News

Il 17 e 18 dicembre un appuntamento d’eccezione che celebra uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo, un compositore che ha scritto le musiche per più di 500 film e serie TV, oltre che opere di musica contemporanea: Ennio Morricone. Il suo nome è legato al genere del western all’italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi come Sergio Leone, Duccio Tessari, Franco Giraldi, Giulio Petroni, Sergio Sollima e Sergio Corbucci, ma ha composto anche le musiche per registi americani come John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Terrence Malick, Oliver Stone, Roman Polański e Quentin Tarantino.

Omaggio a Ennio Morricone – InCanto di un Mito, regia di Fabrizio Angelini e arrangiamenti di Aidan Zammit, sarà in scena al Teatro Traiano grazie alla storica collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e

al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Un Concerto dall’anima teatrale. Un privilegiato viaggio emozionale nel quale temi immortali s’intrecciano indissolubilmente alla figura umana e artistica del loro creatore. Un tributo alle celebri colonne sonore del M° Ennio Morricone che, traendo spunto dalle versioni cantate del suo repertorio più conosciuto, spazierà

dalle sonorità pop agli slanci lirici e leggendari dei Cult Western.

La parte musicale sarà affidata ad un’orchestra dal vivo e al soprano Silvia Dolfi. Silvia Dolfi sarà inoltre affiancata da alcuni compagni d’eccezione in video che ripercorreranno con profondo amore e rispetto la carriera e gli aneddoti di un vero e proprio MITO: Luca Biagini, Roberto Chevalier, Marco Mete e Fabrizio Pucci, 4 tra i più noti doppiatori italiani, ed ancora Giuliano Montaldo, Leo Gullotta, Edda Dell’orso, Bruno Battisti D’Amario e Nello Salza, artisti di fama internazionale che hanno legato la propria arte a quella del Maestro contribuendo a renderla amata in tutto il mondo.



SILVIA DOLFI, pianista, soprano e performer di Musical, lavora da anni nell’ambito del teatro musicale svolgendo parallelamente attività concertistica solistica con varie formazioni. Ha ricoperto sempre ruoli da protagonista in Musical che hanno effettuato tournée in tutta Italia e all’estero, ed è stata diretta da registi di

chiara fama quali Tato Russo, Fabrizio Angelini, Claudio Insegno e Massimo Cinque. Ha effettuato anche varie apparizioni televisive, tra le quali alcune puntate in prima serata della trasmissione RAI “Gran

Concerto”, selezionata come solista da Raffaella Carrà e affiancata dall’Orchestra sinfonica RAI, per la regia di Sergio Japino.

AIDAN ZAMMIT, arrangiatore di successo e musicista per il Tour mondiale de Il Volo, nonché pianista per artisti quali il M° Nicola Piovani, lo stesso M° Morricone, Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Gianni Morandi.

FABRIZIO ANGELINI, regista e coreografo per tutti gli spettacoli di successo della Compagnia De La Rancia, ha una consolidata attività che lo ha portato sui palcoscenici di tutta Italia con spettacoli quali Rent,

Aladdin, Jesus Christ Superstar, Pinocchio il Grande Musical, Grease, Hello Dolly, Aggiungi un posto a tavola, Tutti Insieme Appassionatamente, Singin’ in the rain, A Christmas Carol e molti altri.

Orario spettacolo: sabato ore 21/ domenica ore 17

Poltronissima: euro 27,00 + 2,00 prev. euro 25,00 + 2,00 prev.

Poltrona: euro 25,00 + 2,00 prev. euro 23,00 + 2,00 prev.

Galleria: euro 22,00 + 1,50 prev. euro 20,00 + 1,50 prev.

Balconata: euro 18,00 + 1,50 prev. euro 16,00 + 1,50 prev.

TEATRO COMUNALE TRAIANO Corso Centocelle 1 – 00053 Civitavecchia

tel. 0766 370011

botteghino: dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00

Apertura in caso di spettacolo: domenica e festivi 16.00 – 17.30