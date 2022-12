Mozione del Pd Civitavecchia: "Il Pincio incentivi la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili" • Terzo Binario News

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico composto da Marco Piendibene, Marina De Angelis, Marco Di Gennaro, Patrizio Scilipoti ha rivolto alla Presidente del consiglio comunale di Civitavecchia, Emanuela Mari, e per conoscenza al sindaco e al segretario generale del Comune, una mozione riguardante la cosituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

I consiglieri premettono che, a partire dalla direttiva europea RED (Renewable energy directive recast) il decreto Milleproroghe divenuto legge nel febbraio 2020, si è avviata una fase sperimentale, limitata nel tempo, di avviamento all’installazione di impianti di autoproduzione di energia di piccola taglia attraverso la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Aggiungono poi che nello stesso decreto era prevista la possibilità per unione di cittadini o residenti nello stesso condominio o in edifici confinanti di produrre e consumare energia rinnovabile sotto forma di Autoconsumo Collettivo.

Dopodichè aggiungono, fra l’altro, che nel PNRR 2.2 miliardi di euro sono previsti proprio per lo sviluppo delle comunità energetiche e che obiettivo principale delle CER e dei gruppi di Autoconsumo Collettivo è fornire beneficio ambientale, economico e sociale a livello di comunità e tenuto conto della necessità di un supporto tecnico per la efficace realizzazione di quanto previsto dalla normativa di merito.

Per questi motivi il consiglio comunale impegna la giunta ad attivare tutti gli strumenti necessari per incentivare la realizzazione di CER nell’ambito della Pubblica Amministrazione; a coinvolgere nella concreta attuazione di CER sia cittadini singoli e/o associati, sia attività imprenditoriali singole e/o associate, individuando gli spazi utili avvalendosi del necessario supporto di specifiche competenze; a garantire, inoltre, anche attraverso le specifiche competenze di cui sopra, adeguata informazione ai cittadini in merito ai positivi effetti dell’Autoconsumo Collettivo e alle procedure tecniche e normative per poterlo realizzare.