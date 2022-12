Domani a Civitavecchia apre la Casa di Babbo Natale • Terzo Binario News

Intenso il programma di “Luci di Natale” per questo fine settimana.

Venerdì 16 aprirà infatti la Casa di Babbo Natale, ospitata all’interno

della Cittadella della Musica. Ciò, previa una piccola cerimonia (dalle

18:30) alla quale seguirà (alle 19) l’avvio dei Laboratorio teatrali

dedicati ai bimbi a cura degli elfi di Piripò e attivi fino al 23

dicembre compreso. In occasione di tale apertura verrà in più inaugurata

la nuova edizione della Mostra di giocattoli d’epoca “Cuore di latta”.

Ancor prima, dalle 17, artisti di strada in “Gocce di Natale”,

concerto itinerante per le vie e piazze del centro cittadino; fermo

restando che, in caso di maltempo, dette esibizioni si svolgeranno al

coperto; nello specifico, lungo Corso Marconi.

Sabato 17, attività nella Casa dalle 16 alle 19 e “Fuochi di

Natale” itineranti (nuovamente fino alle 19). Senza dimenticare che

la Cittadella, dalle 19:00, ospiterà il Concerto della Scuola di Canto

“Lorena Scaccia” a favore dell’Adamo Aps.

E poi le proposte in Cartellone per domenica 18 dicembre: Casa di Babbo

Natale attiva dalle 16 alle 10, spettacolo itinerante “Sogni

Natalizi” dalle 17 alle 19e, in Piazza Fratti, “Il Natale è la

storia più bella”, evento curato dalla Pro Loco cittadina con inizio

alle 18:00. Infine, alle 19:00, di nuovo alla Cittadella della Musica,

si terrà il concerto “I Musicanti di Brema”.

Inoltre, Corso Marconi, sabato 17 e domenica 18, grazie ad alcuni

Esercenti locali tornerà ad ospitare il “Mercatino della Solidarietà”.