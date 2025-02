Argo aspetta da cinque anni una famiglia che lo ami • Terzo Binario News

ARGO, lupetto nato nel luglio 2017 di taglia medio/grande. Sono passati 5 lunghi anni dal suo arrivo nel nostro rifugio ma speriamo sempre di trovargli una bella adozione.

ARGO é adatto a persone con esperienza, adatto in appartamento, sconsigliato a famiglie con bambini.

La sua adozione verrà valutata con un percorso della nostra educatrice cinofila.



ARGO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZAVenite a conoscerlo , previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it



siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM