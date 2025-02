Beneficenza pro Ail con il libro di Tallini: domani a Civitavecchia la presentazione • Terzo Binario News

Venerdì alle 17:45 presso la Sala Gurrado della Fondazione Cariciv, la Book Faces darà inizio alle celebrazioni del decimo anno di attività con una presentazione di altissimo valore sociale: “Tante belle persone, un libro per la ricerca” di Paolo Tallini.

Il libro racconta la storia e l’esperienza dello scrittore come padre durante gli anni della malattia del figlio, recentemente scomparso a causa della leucemia. In seguito a questo grande dolore Tallini ha voluto condividere riflessioni di quel periodo e mettere in luce la vicinanza di tante persone e la rete sociale di cui i care givers hanno bisogno e l’importanza del finanziare e supportare la ricerca. L’associazione Book Faces, da sempre vicina e sensibile a queste problematiche che possono colpire chiunque e improvvisamente, sarà rappresentata dal vicepresidente Ernesto Berretti che modererà la presentazione.

“Il ricavato dell’acquisto delle copie sarà devoluto in beneficenza a favore dell’AIL – afferma il Presidente Salomone – L’incontro con Tallini sarà un momento di grande umanità e condivisione. Invitiamo a partecipare numerosi tutti i concittadini e ringraziamo della presenza le tante realtà associative e assistenziali che prenderanno parte all’evento, tra cui la Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco con cui collaboriamo in sinergia e gratitudine da molti anni, e anche l’Assessore alle Politiche Sociali Maria Antonietta Maucioni, la Coordinatrice Provinciale Viterbo/Roma Fondazione Telethon Anna Battaglini, il Referente Locale AIRC e vicepresidente ADAMO Angelo Lucignani e la Presidente dell’ANDOS di Santa Marinella Annalisa Di Giovanni.”