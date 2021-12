Ardita: "Tempestiva l'interrogazione alla Pisana di Ghera sul problema tamponi a Ladispoli" - Terzo Binario News

“Ringrazio intervento capo gruppo FDI Regione Lazio Fabrizio Ghera a tutela salute dei cittadini del territorio”

In questi ultimi giorni si verificano gravi disservizi al sistema regionale preposto alla prenotazione ed effettuazione dei tamponi molecolari atti a verificare eventuali contagi da covid-19; • tali disservizi sono stati già oggetto di una specifica interrogazione urgente da parte del sottoscritto lo scorso 28 dicembre; • in tale contesto, nell’ambito della ASL RM 4, la situazione sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19, desta forte preoccupazione atteso che il territorio di riferimento compreso tra il Comune di Ladispoli e quello di Cerveteri interessa circa centomila abitanti e che tra i due Comuni è presente un solo presidio sanitario; • nello specifico, occorre rilevare che fino allo scorso mese di ottobre era in funzione il centro vaccinale di via Trapani (Ladispoli) per la somministrazione dei vaccini;

CONSIDERATO CHE

• secondo i dati ufficiali forniti dalla Asl Roma 4 quotidianamente cresce in città il numero dei contagi e si prolungano i tempi di attesa per effettuare i tamponi per rilevare eventuali contagi da Covid 19, con file che sfiorano il chilometro e si traducono in una attesa anche di 6/7 ore in macchina;

00163 Roma – Via della Pisana 1301 –

fratelli-italia@regione.lazio.it Tel. 06-65932967 – Fax 06-65937093

• la viabilità ed il regolare svolgimento delle attività commerciali nella zona adiacente il PIT ne risente fortemente e che al PIT si rivolgono utenti di tutto il comprensorio

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale

INTERROGA

Il Presidente e l’Assessore alla Sanità per sapere:

quali urgenti iniziative intendano assumere affinché nell’ambito della ASL RM 4, e specificatamente nel distretto sanitario Ladispoli – Cerveteri, sia disposta l’apertura:

di un secondo centro dedicato alla effettuazione dei tamponi al fine di assicurare adeguato livello di erogazione del servizio sanitario e di ridurre i tempi di attesa per gli utenti e migliorare le condizioni lavorative dei sanitari – di un secondo hub vaccinale nello stesso ambito territoriale, in modo da evitare che vengano a contatto utenti in fila per la somministrazione vaccinale e per il tampone”.