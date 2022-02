Ardita chiede un ufficio per i progetti finanziati con il Pnrr a Ladispoli - Terzo Binario News

“Non possiamo pensare che i soldi nei comuni arrivino con il PNRR come una manna dal cielo; non sempre trovi lo Stato e la Regione Lazio benevoli nel trasferire fondi ai comuni per restaurare i Monumenti Storici più belli, nel nostro caso Torre Flavia ed il Castellaccio dei Monteroni, o la Casa Comunità per le strutture sanitarie.

Con il Covid vi sono molte possibilità di accedere a finanziamenti con il PNRR in diversi settori.

I comuni devono istituire degli uffici con delle eccellenze, giovani laureati con master formazione in progetti europei FESR-FSE, persone altamente qualificate più dell’impiegato o funzionario del Comune che sposti da un altro settore e che per imparare ha bisogno di una lunga formazione, tempo da perdere non ne abbiamo.

Abbiamo invece bisogno di risorse umane giovani, preparati nei progetti europei, ragazzi che hanno studiato in questo settore. Questo è un metodo organizzativo che stanno attuando tutte le pubbliche amministrazioni, dal Ministero della Funzione Pubblica al Ministero dell’Economia e Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico, che hanno addirittura istituito nuovi uffici. Infatti hanno investito su giovani preparati nei progetti europei hanno addirittura istituito delle direzioni del PNRR.

Certo che noi politici possiamo dare un indirizzo, e sforzarci a trovare i bandi giusti per i comuni, ma sono tanti in questo momento i bandi sul PNRR e proverò ad accennarne alcuni, ma ripeto abbiamo bisogno di persone formate per poter presentare dei buoni progetti per far crescere culturalmente e socialmente il nostro territorio, in tempi brevi, ottimizzando risorse ed opportunità.

Voglio citare dei bandi che scadranno a breve:

8 febbraio: – bando nuove scuole M2C3 (demolizione e ricostruzione)

14 febbraio – avviso pubblico economia circolare

15 febbraio – scadenza istanze per opere messa in sicurezza degli edifici del territorio, ad esempio dovremmo noi o l’area metropolitana recuperare e riqualificare e mettere in sicurezza l’edifico di vai Ancona ex scuola superiore Ragioneria e ex Scuola Alberghiera in una Università Telematica, o ostello dei giovani in parte e Università in altri piani

28 febbraio – bandi asili, mense, palestre nelle scuole, fondi di cui noi avremmo bisogno per affrontare il problema degli spazi delle mense nelle scuole, per trovare dei fondi per costruire una nuova palestra all’alberghiero di Ladispoli ad esempio.

9 marzo – scadenza bando rafforzamento mobilità ciclistica, investimento la misura prevede la realizzazione di 565 km di piste ciclabili urbane e metropolitane come ad esempio la realizzazione della pista ciclopedonale da Torre Flavia a Marina di San Nicola.

18 marzo – bando efficienza energetica in cinema e teatri pubblici e privati che potremmo investire sul Centro Arte e Cultura per renderlo veramente un edificio adeguato per il cinema e per il teatro.

Riuscire a presentare dei progetti sul PNRR è una opportunità unica per tutti i comuni, non basta spostare il semplice impiegato che segue i bandi, se vogliamo veramente trovare dei fondi per migliorare i servizi e la qualità della vita dei nostri cittadini sviluppando delle città ambientali con verde e strutture culturali sportive e sociali per i giovani e per i meno giovani, per tutte le famiglie, insisto nell’affermare il principio che i comuni si devono avvalere di eccellenze giovani pagati con dei progetti che andati a buon fine, diventano i giovani delle risorse per il comune e per la città, non perdiamo l’ennesima opportunità come è accaduto con il bando della rigenerazione urbana”.

Giovanni Ardita