Alvaro Agostini ricordato da Franco Conte: domani i funerali - Terzo Binario News

È forte a Ladispoli il cordoglio per Alvaro Agostini, conosciuto da tutti come Alvarone.

Tra i tanti commiati, riceviamo e pubblichiamo quello di Franco Conte, che con amicizia e sentimento, ricorda l’amico appena scomparso.

“Alvaro Agostini, Alvarone pure tu c’hai lasciato….non se fa cosi all’improvviso, Alvá!

Eri uno delle ultime persone speciali….ladispolano….tù con il tuo carattere, tù con il tuo vocione…tù che non ti tiravi mai indietro…..tù con il tuo grande cuore buono e tenero….tù Alvarone ….unico! …grande amico sempre pronto e disponibile…..hai dato tanto a Ladispoli…ai ladispolani, ora te ne sei andato, troppo presto Alvá. Non ti dimenticheremo mai, e tu da lassù, guardace e dacce sempre na mano. Ciao Alvarone riposa in pace insieme a tutti gli amici che ora rincontrerai, e fa il bravo.

Ciao non ti dimenticheremo! Sei stato unico e speciale.

Franco Conte”

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 4 febbraio alle ore 15.30 presso il Sacro Cuore di Gesù di Ladispoli.