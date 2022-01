"Giocattoli in movimento", un successo l'iniziativa del M5S Civitavecchia - Terzo Binario News

Si è appena conclusa l’edizione 2021 di “giocattoli in movimento”, l’iniziativa ideata del Movimento cinque stelle, riproposta anche quest’anno dagli attivisti del gruppo di Civitavecchia.

Giocattoli in movimento permette ai più piccoli di essere protagonisti non solo per ricevere o donare un nuovo giocattolo, ma anche di incentivare la sensibilizzazione al riuso e quindi alla salvaguardia dell’ambiente.

Con l’occasione, grandi e piccoli che hanno approfittato dell’iniziativa, ne hanno scoperta un’altra ormai permanente nella sede del movimento 5 stelle di Civitavecchia; quella dei “libri in movimento”.

“Sono stati molti i bambini, che grazie a giocattoli in movimento si sono incuriositi ed hanno approfittato per prendere o donare un libro per poi tornare anche nei giorni successivi – scrivono dal M5S -. Un segnale che ci fa ben sperare per il futuro e le nuove generazioni e ci da stimolo a continuare con queste iniziative.

Non ci resta che ringraziare i cittadini civitavecchiesi e non che hanno contribuito al successo anche di questa iniziativa. In attesa di nuove disposizioni in materia anti covid, ci prepariamo per il riuso delle maschere in vista del carnevale.

Con l’occasione lanciamo anche l’appello ad associazioni e nidi che volessero approfittare per ritirare i giocattoli rimasti presso la sede di via Cialdi 28, contattandoci ai seguenti indirizzi mail e telegram: comunicazione5stelle@gmail.com

oppure https://t.me/+oWDV_f0GO3hhNWQ0