Archiviare il Maremmino e Pescia, per il Santa Marinella testa al Campagnano • Terzo Binario News

L’amaro in bocca resta per la sconfitta da 1-0 patita domenica dal Santa Marinella a Montalto di Castro dove è stato ospite del Nuovo Pescia Romana.

Alla vigilia dell’ottava di ritorno del girone A di Promozione, era pure prevedibile una giornata sofferta in virtù di un paio di assenze e del fondo del terreno del Maremmino notoriamente sconnesso e quindi difficile per chiunque tranne che per i padroni di casa.

La squadra di mister Daniele Fracassa, nonostante tutto, è sta in partita sebbene si sia dovuta adattare a condizioni disagevoli.

«Quella contro il Pescia – dice il tecnico – è stata una partita difficile da giocare, caratterizzata da palle lunghe e di recupero dove il terreno di gioco non ha favorito le nostre qualità e le assenze di Cerroni e Galluzzo in una partita come questa hanno pesato tantissimo. Buono il primo tempo dove non siamo riusciti a buttarla dentro con Cuomo e Mariani, poi nella seconda parte di gara abbiamo subito gol dal limite dell’area. Ce l’abbiamo messa tutta per pareggiare ma è stato difficile: si è giocato pochissimo e siamo rimasti in dieci prima per l’espulsione di Casaccia e poi in nove per il rosso a Del Mastro. È stata una partita nervosa, difficile da giocare su un campo ostico. Domenica al Fronti ospitiamo il Real Campagnano e dobbiamo per forza fare risultato, per rimanere aggrappati al treno play-off».

Il commento del direttore sportivo rossoblù Stefano Di Fiordo: «Sapevamo che il Maremmino fosse un campo insidioso. È stata una gara avara di azioni, noi abbiamo avuto due buone occasioni nel primo tempo e non le abbiamo sfruttate, i padroni di casa sono stati bravi a monetizzare la loro. Dopo lo svantaggio abbiamo provato a pareggiare, ma il Pescia Romana con tanto mestiere ha portato a casa la vittoria. Nulla è perduto, ora mi aspetto un pronto riscatto al Fronti contro il Real Campagnano». Alessio Vallerga