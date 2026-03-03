La Futsal Civitavecchia soffre ma vince: play-off matematici • Terzo Binario News

Una vittoria sofferta quella della Futsal Academy per 3-1 sulla Roma Calcio a 5 che però regala due soddisfazioni: i tre punti e, di rimando, la qualificazione matematica ai play-off promozione.

Nell’ottava di ritorno e quart’ultima giornata del girone E di serie B i rossoblù sono ancora in corsa per il primo posto anche se la capolista Ardea resta avanti di tre lunghezze.

Al PalaToLive dell’Eur, la squadra di Vincenzo Di Gabriele subisce la rete dei giallorossi all’inizio grazie alla rete messa a segno da Mirko Ardone, capace di scagliare un tiro potente finito all’incrocio dei pali. I rossoblù però reagiscono subito con Di Eugenio e vanno sull’1-1 con la piega dell’incontro che vede le due difese piuttosto bloccate mentre i reparti offensivi sono in affanno.

Nella ripresa l’andamento della gara rimane lo stesso della prima frazione ma poi sono i civitavecchiesi a tentare di vincere incalzando i padroni di casa. E in effetti la pressione genera delle occasioni, su tutte quelle capitate a Di Eugenio e Santomassimo, ma i romani riescono a reggere l’urto. Da parte civitavecchiese, si mette in luce il portiere Schiavi che evita il 2-1. Anzi, il portiere rossoblù genera uno degli episodi decisivi della gara perché esce da porta palla al piede portandosi in attacco ma subisce il fallo di un avversario che però è già ammonito e di conseguenza viene espulso. Occasioni su occasioni per la Futsal, con un palo colpito e annesso clamoroso con salvataggio sulla linea di porta e tentativo di Riccitelli, fermato da un intervento decisivo del portiere giallorosso. A sbrogliare la situazione è capitan Santomassimo che spara la botta all’incrocio dei pali. A scrivere la parola fine sull’incontro è stato López.

«È stata una partita bella – commenta mister Vincenzo Di Gabriele – nella quale era importante vincere e sapevamo che si sarebbe giocato esattamente questo tipo di partita ovvero spigolosa e bloccata. Per questo mi complimento con la squadra e oggi subito il nuovo impegno perché ci giochiamo la qualificazione in Coppa Italia». Stasera alle 21 la sfida proprio alla capolista del girone E Ardea che si disputerà al PalaLavinium di Pomezia.

Tornando al campionato di serie B, i civitavecchiesi inseguono l’Ardea che ha conquistato finora 48 punti da tre punti di distanza. Al terzo posto il Castel Fontana ma staccato di dieci lunghezze e al quarto Roma 1927 cadetta e il Ciampino con 33 punti. A tre giornate dalla fine della stagione regolare, sono 13 i punti di vantaggio della Futsal sulle inseguitrici quindi risulta irraggiungibile a tre giornate dalla fine così come certo è il secondo posto. Questo significa che i rossoblù possono concentrarsi sui loro obiettivi ovvero la conquista del primo posto e la qualificazione in Coppa Italia. Intanto sabato si torna al PalaDeAngelis di Santa Marinella dove alle 15 arriverà il Ciampino.