Per il Tolfa arriva la fase-chiave della stagione • Terzo Binario News

Il 2-1 con cui il Tolfa ha superato il Fonte Meravigliosa nell’ottava di ritorno del girone A porta serenità alla Pacifica, in vista dell’arrivo della fase cruciale della stagione di Promozione, sia in campionato che in Coppa Italia.

Il fatto che contro l’undici romano sia uscita una buna prestazione, nonostante le fatiche infrasettimanali, conforta mister Emiliano Cafarelli: «È stata una partita che abbiamo avuto sempre in controllo.

Loro hanno giocato come immaginavamo ovvero schierati dietro la linea della palla con cinque difensori, il che ha reso complicato generare occasioni. Nonostante ciò, abbiamo segnato con una bella imbucata in transizione offensiva. In difesa siamo stati meno presenti, subendo gol da calcio d’angolo in mischia, però per il resto è andata bene.

La vittoria pesa perché dà quella continuità tanto attesa da tempo». Nel capitolo infortuni, pesa quello capitato a Converso: «Per lui probabilmente si tratta di uno stiramento al bicipite femorale, è un giocatore che sta dando un contributo importante alla causa. il risultato ottenuto contro il Fonte Meravigliosa in vista della partita importantissima di domenica contro il Ladispoli, sicuramente aiuta a lavorare in settimana con il clima giusto» la conclusione dell’allenatore.

Anche in società si gioisce per una settimana di soddisfazione: «Dopo l’esaltante qualificazione alle semifinali di Coppa Italia . scrivono dal sodalizio – il Tolfa supera anche un coriaceo Fonte Meravigliosa. A decidere l’incontro sono state due splendide reti dei “gemelli del gol” Bernardini e che hanno suggellato un successo ampiamente meritato, nonostante le fatiche del turno infrasettimanale si siano fatte sentire nel corso della gara. Si apre ora un mese determinante per i biancorossi: domenica prossima, ancora allo Scoponi, arriverà il blasonato Ladispoli e a seguire c’è l’andata della semifinale di Coppa e, la settimana successiva, la sfida al Pianoscarano con l’obiettivo di restare in corsa per la piazza d’onore, valida per gli spareggi-promozione in Eccellenza. Sarà fondamentale recuperare gli infortunati per affrontare al meglio questo periodo intenso. La società si congratula con tutti i ragazzi e con lo staff tecnico». Alessio Vallerga