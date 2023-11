Appuntamento domenica a Santa Marinella per la Comunità Energetica A Tutto Sole • Terzo Binario News

Passeggiata presso la foce di Castelsecco alle 10 mentre l’appuntamento per il raduno è alle 9,30 presso il varco al km 59 dell’Aurelia

Domenica 19 novembre, appuntamento presso la foce di Castelsecco per un futuro migliore!

Per la conservazione del passato, la qualificazione del presente e l’energia rinnovabile, sostenibile ed etica del futuro.

In occasione della prossima festa dell’albero, domenica 19 novembre la Comunità Energetica Rinnovabile “A Tutto Sole” in collaborazione col Comitato 2 Ottobre e col GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite) ha organizzato una passeggiata alla foce di Castelsecco.

La Comunità energetica “A Tutto Sole”, che tra poco compirà un anno dalla sua costituzione, stringe legami con chi da anni lavora sul territorio e mira alla sua salvaguardia. Domenica prossima sarà l’occasione per far conoscere il progetto del Parco naturalistico archeologico urbano di Castelsecco che il Comitato 2 Ottobre ha messo a punto per quella che è ancora oggi un’oasi ricca di vegetazione e fauna da preservare e dove è possibile ammirare gli aironi che vi fanno sosta. La foce di Castelsecco è inoltre anche il luogo dove osservare i resti del ponte di Apollo che, nell’età romana, garantiva il passaggio sul fosso e del quale si conserva a pochi metri di distanza la stele che ricorda la volontà degli imperatori Settimio Severo e Caracalla di restaurarlo dopo alluvioni e mareggiate.

Questo luogo magico, che lega il passato e il presente può ben rappresentare simbolicamente il punto di partenza per un’alleanza verso il futuro di tutte quelle forze che, a Santa Marinella e a Santa Severa, mirano alla tutela dell’ambiente e all’integrità del territorio.

L’iniziativa è sostenuta anche da “ènostra”, fornitore cooperativo nazionale di energia elettrica rinnovabile.

Domenica 19 novembre: passeggiata presso la foce di Castelsecco alle ore 10:00; l’appuntamento per il raduno sarà alle 9:30 presso il Varco al km 59 della S.S. Aurelia a Santa Marinella.

Per chi avesse la possibilità segnaliamo una bella iniziativa “propedeutica”, sabato 18 novembre: pulizia del Ponte di Apollo a cura del GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite) e dell’Associazione giovanile NATUREDUCATION, dalle ore 9:30, al Km 59,700 della SS Aurelia. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare”.

Comunità Energetica A Tutto Sole