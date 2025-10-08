Appalto terminato, la preoccupazione dei dipendenti Acapo: "Impegnati da anni all’ospedale San Paolo di Civitavecchia" • Terzo Binario News

“Cresce la preoccupazione tra i dipendenti della Cooperativa Acapo, da anni impegnati nei servizi della ASL Roma 4 all’ospedale San Paolo di Civitavecchia. A partire dalla fine di novembre, 69 lavoratori rischiano di perdere il posto a seguito della conclusione dell’appalto che li vede coinvolti.

Secondo quanto riportato dai dipendenti, la ASL avrebbe annunciato l’avvio di un concorso pubblico per soli 30 posti, lasciando dunque scoperta la posizione della maggior parte del personale attualmente impiegato.

“Abbiamo garantito con professionalità e dedizione servizi fondamentali per la comunità – sottolineano i lavoratori – ma ora ci troviamo davanti all’incertezza. Ci chiediamo quali prospettive ci siano per noi e per le nostre famiglie”.

I dipendenti chiedono trasparenza e rispetto per il lavoro svolto, auspicando che possano essere trovate soluzioni capaci di tutelare sia i lavoratori coinvolti sia la continuità dei servizi offerti all’utenza sanitaria.

La vicenda, che interessa direttamente quasi 70 famiglie del territorio, rischia di trasformarsi in un caso sociale di rilievo nelle prossime settimane”.

i dipendenti della Cooperativa Acapo