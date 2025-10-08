Il 10 ottobre Giornata Mondiale della Salute Mentale: evento della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, venerdì 10 ottobre, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso il Teatro della Fondazione Ca.Ri.Civ (Piazza G. Verdi – Civitavecchia) Il Dipartimento di Salute Mentale della Asl Roma 4 ha organizzato l’evento “Mettiamoci in Gioco sulla Salute Mentale”, gratuito e aperto a tutti, dedicato alla sensibilizzazione e alla condivisione, all’insegna dell’inclusione, dell’arte e della musica.

“Quest’anno abbiamo scelto di celebrare la Giornata Mondiale della Salute Mentale – ha spiegato il Direttore del DSM, la dottoressa Carola Celozzi – con un manifestazione musicale perché crediamo fortemente nel potere della musica e dell’arte come strumenti di comunicazione, inclusione e cura. L’obiettivo è arginare lo stigma che ancora circonda la malattia mentale, creando un’occasione in cui le differenze si annullano e l’ascolto reciproco diventa protagonista. Quando operatori e utenti condividono lo stesso palco, nasce un messaggio potente: la salute mentale riguarda tutti noi.”

Con il patrocinio del Comune di Civitavecchia, l’iniziativa propone un pomeriggio di storytelling, proiezioni video e musica dal vivo, in cui operatori e utenti dei servizi di salute mentale si racconteranno insieme, oltre i ruoli, per abbattere pregiudizi e costruire nuovi spazi di ascolto e partecipazione. Ad esibirsi sul palco sarà anche il cantante Max Petronilli e la band “Gli Arbre Magique”.