Aperto il cantiere per le fognature alla Perazzeta • Terzo Binario News

“Una rappresentanza degli abitanti della zona Perazzeta ci ha accolto calorosamente e con un applauso e questo ci ha davvero ripagato di tutti gli sforzi compiuti per raggiungere un traguardo molto importante, che porterà nell’ arco di alcuni mesi, non solo alla nascita di tutto il nuovo impianto fognario oggi mancante, ma anche a una totale riqualificazione di questo quartiere di Santa Marinella”.

Lo ha dichiarato il sindaco Tidei subito dopo aver tagliato il nastro del nuovo cantiere in atto da questa mattina nella zona Perazzeta.

“Non nego che ultimare tutte le procedure prima di arrivare a far partire questi primi lavori di scavo, non è stato facile.

Abbiamo dovuto superare numerosi ostacoli tecnici e burocratici ma con perseveranza , non ci siamo mia arresi, ed oggi siamo felici perché finalmente è stato avviato un investimento sul territorio di milioni di euro, grazie ad Acea, atteso da oltre 50 anni.

Tutti i residenti di questa zona sono cittadini che pagano le tasse e dunque avevano diritto ad ottenere tutti i servizi e le infrastrutture che un quartiere ormai popoloso deve poter garantire. Assumendomi ogni responsabilità ho anche emesso un’ordinanza per anticipare l’avvio delle opere che in questa prima fase avranno una durata di circa quattro mesi. Successivamente si procederà alla creazione del nuovo collettore fognario e all’ampliamento di via della Perazzeta che sarà anche maggiormente illuminata. Per l’esattezza saranno interessate dagli scavi per realizzare i conseguenti allacci in fogna ben sette strade, ovvero via Stella Polare, via Andromeda, via Antares, via Orione via delle Pleiadi, via dell’Orsa Minore e via dell’Orsa Maggiore”.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei.