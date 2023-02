Schlein segretaria: i commenti di Pd Civitavecchia e Santa Marinella e dei Giovani Dem • Terzo Binario News

“Il percorso congressuale che abbiamo avviato a seguito delle ultime elezioni politiche nazionali, che hanno visto l’affermarsi della destra, si è concluso, nel rispetto delle nostre regole consolidate, con Primarie aperte a iscritti e non iscritti. L’esito è noto! Elly Schlein è la nuova Segretaria nazionale del Partito Democratico. A lei il Circolo del PD di Civitavecchia vuole inviare i migliori auguri di buon lavoro.

A Stefano Bonaccini, nella veste di sfidante, vanno i nostri complimenti per le modalità con le quali ha condotto la sua campagna e per la serenità e responsabilità con cui ha accettato il giudizio degli elettori.

La nostra giovane Segretaria ha di fronte sfide importanti. Si tratta di corrispondere alle aspettative e procedere sulla strada di un reale rinnovamento, che è una delle ragioni che hanno suggerito, a tutti noi, la via congressuale; si dovrà farlo, definendo una più chiara identità del partito, conservando la piena consapevolezza che è decisiva l’unità nella diversità; si tratterà inoltre di portare avanti con determinazione il nostro ruolo di ferma opposizione al governo di destra e sostenere un impianto di proposte che sappiano guardare ai bisogni delle persone a partire da coloro che sono più fragili sul piano economico e sociale.

Si dovranno tenere insieme le ragioni di un mondo laborioso in grande sofferenza economica con l’affermazione piena di diritti individuali e collettivi e la salvaguardia dell’ambiente.

Dovremo, ancora, essere in grado di esercitare un ruolo positivo per aiutare percorsi di pace e dare battaglia per costruire politiche sull’immigrazione che salvaguardino innanzitutto la vita umana e privilegino accoglienza e integrazione. Queste e molte altre sono le questioni sulle quali un rinnovato gruppo dirigente dovrà misurarsi. Noi ci saremo, come siamo abituati a fare sui territori; con una militanza ostinata, rafforzata da una incrollabile visione ideale che sostiene quotidianamente il nostro difficile lavoro di puro volontariato. Le Primarie, appena concluse, hanno visto una grande partecipazione, anche nella nostra città. Questo bagno di democrazia è forse la questione che più di ogni altra è piena di significato e merita di essere registrata con orgoglio. Il nostro elettorato si è espresso in modo chiaro e inequivocabile e non si potrà non ascoltarne la voce. Dobbiamo sentire tutti sulle nostre spalle la responsabilità per ciò che ci è stato chiesto. Ciascuno dovrà farlo nel proprio ambito. A noi compete di farlo sul nostro territorio, contrastando una amministrazione locale, di destra, insipiente, maldestra e inconcludente. A noi spetta la responsabilità di preparare, anche per la nostra città, l’alternativa. Nessuno si faccia illusioni. Il Partito Democratico esce dalle Primarie più forte e solido. Siamo consapevoli che mantenere e rafforzare le ragioni che tengono assieme la nostra comunità politica non è solo una responsabilità verso il PD; lo è verso il fronte progressista nel suo insieme e persino verso il Paese, che non può rinunciare, per tutelare il proprio sistema democratico, ad una forza di opposizione autorevole e radicata.

Pd Civitavecchia

Finalmente una guida ed un’identità al nostro Partito, principale forza della

sinistra. Una giovane donna che ha saputo coinvolgere in pochissimo tempo

molte persone e portarle alle urne. Un forte segnale che mancava da tanto.

E’ una vittoria importante e da qui si riparte. Alla nostra Segretaria Nazionale,

vogliamo fare i migliori complimenti e l’augurio di poter lavorare serenamente,

rinnovando e unendo il popolo di sinistra, recuperando pezzi e tempo perduti.

Il nostro circolo come gli oltre 5000 in Italia si è impegnato con entusiasmo

perché tutto si svolgesse nel migliore dei modi e i quasi 300 votanti, hanno

atteso in fila pazienti nelle ore di punta, pur di esprimersi. Il PD c’è e con esso il

popolo di sinistra che siamo certi, sosterrà Elly Schlein, così come la sosterremo

noi.

Abbiamo bisogno di un partito che esca dai salotti radical chic e non celebri se

stesso, che sia vicino alla gente e che ascolti i bisogni reali del paese, un partito

che metta al centro la dignità delle persone.

Ci teniamo comunque a ringraziare Stefano Bonaccini per l’impegno e la

generosità dimostrata in tutta la campagna, sperando possa continuare a dare il

suo contributo.

Parlavano già di flop sotto al milione, invece lo abbiamo semplicemente

superato, perché nemmeno il freddo e la neve può fermare il popolo democratico

che sceglie la sua leadership.

Buon Lavoro Segretaria!”

Circolo PD S. MARINELLA – S. SEVERA

“Il ringraziamento più grande va senz’altro alla famiglia dei GD Giovani Democratici Di Civitavecchia, ragazzi e ragazze fantastiche con le quali condivido da ormai quattro anni il percorso politico e una militanza attiva e attenta alle necessità dei più giovani. Un ringraziamento speciale va a Matteo Vecchi con il quale c’è subito stata intesa, oltre che politica anche personale, con il quale ad oggi condivido un’amicizia sincera e che non finirò mai di ringraziare per avermi sin da subito inserito attivamente nella vita politica della giovanile nonostante fossi il più piccolo. La mia militanza nei GD è iniziata nel 2019 mosso dal desiderio di cambiare le cose e presentare un’idea di città diversa e inclusiva; è passato qualche anno, abbiamo organizzato iniziative, conferenze, manifestazioni ma quel sentimento di cambiamento non è ancora andato via e forse mai se ne andrà. Viviamo in un periodo storico di passaggio, la società cambia, le istanze e le necessità dei più giovani cambiano e i Giovani Democratici devono essere un punto di riferimento per le nuove generazioni locali. Al centro del nostro dibattito politico ci saranno ISTRUZIONE, OCCUPAZIONE GIOVANILE, AMBIENTE E CULTURA, i motori della futura Civitavecchia. La nostra città rappresenta un polo occupazionale di rilievo nel panorama regionale, ricca di storia e cultura con un numero di studenti di scuole superiori ed universitari altissimo, che devono essere messi nelle condizioni di potersi esprimere al meglio e le cui istanze devono essere ascoltate e accolte dalle istituzioni. I Giovani Democratici ci sono, continueranno a difendere i diritti dei più giovani e a combatterne le difficoltà”.

Giovani Democratici Civitavecchia