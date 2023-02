Tidei sulla ex Polisportiva di Santa Severa: "C'è una baraccopoli abusiva" • Terzo Binario News

“Degrado, abbandono ed abusi, questo lo stato in cui si trova oggi la sede dell’ex Polisportiva di Santa Severa, quel meraviglioso terreno di proprietà regionale di cui il Comune di Santa Marinella è entrato in possesso nei giorni scorsi, nel cuore della città.

Un sito così importante ridotto nell’inverosimile – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei una volta ricevute le chiavi dell’ex sede della Polisportiva – Seppur orgogliosi di aver contribuito a dotare il nostro Comune di un’altra importante conquista, pensando alla sua continua crescita e alla possibilità di offrire alla cittadinanza sempre più aree verdi e punti di condivisione, è stato possibile constatare lo stato di degrado in cui si trova quel terreno, un giorno sede della Polisportiva di Santa Severa con campi da gioco, zone d’ombra per il relax ed un’area ristoro a pochi metri dal mare.

Era un punto di aggregazione per chi trascorreva le proprie vacanze in città o per chi risiedeva tutto l’anno a Santa Severa, oggi un luogo di riferimento che non esiste più perché lasciato nell’abbandono con baraccopoli abusive in allacci in fosse settiche probabilmente mai autorizzate e allacci idrici ed elettrici alle singole abitazioni estive.

Desideriamo ricevere urgentemente relazioni dettagliate sullo stato dei luoghi e degli abusi commessi da parte di chi aveva in gestione il sito. Soltanto dopo provvederemo ad un’immediata messa in sicurezza dell’area con successiva bonifica resa possibile grazie all’intervento della Santa Marinella Servizi, di proprietà comunale.

La nostra Città – ha concluso Tidei – ha bisogno di spazi verdi su cui ritrovarsi a passeggiare, a praticare lo sport, con zone ludiche dove poter trascorrere il proprio tempo libero e il nostro obiettivo è continuare a riqualificare beni immobili per vederli presto valorizzati”.

Il Sindaco

Avv. Pietro Tidei