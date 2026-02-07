Anguillara, celebrati i funerali di Federica Torzullo • Terzo Binario News

Nella chiesa Regina Pacis di Anguillara Sabazia, il feretro di Federica Torzullo. Il carro funebre ha raggiunto la parrocchia di piazza San Giovanni Battista in un clima di profondo silenzio e commozione, alla presenza di familiari, amici e cittadini che si sono stretti nel dolore per l’ultimo saluto alla donna.

La bara è stata accolta sul sagrato della chiesa, dove si terranno le esequie dopo il nullaosta della procura di Civitavecchia, dal parroco con sei sacerdoti.

Seduti tra i primi banchi del locale di culto, dove sabato scorso si sono tenute le esequie del padre e della madre di Claudio Carlomagno, morti suicidi, ci sono i genitori di Federica. Una scritta, su un telo bianco e rosa che recita “Trova sempre un motivo per sorridere” campeggia sull’altare. Un momento in cui l’intera comunità di Anguillara, ancora scossa dalla tragedia che ha colpito la famiglia Torzullo, si prepara a rendere omaggio alla vittima di femmicidio madre di un bambino di 10 anni.

Davanti alla chiesa, piena di persone, molti hanno sostato in raccoglimento, mentre le campane hanno accompagnato l’ingresso del feretro all’interno della parrocchia. In segno di rispetto e partecipazione, il sindaco di Anguillara Sabazia ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.

(LaPresse)