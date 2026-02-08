Fl5: tragedia sfiorata a Santa Marinella, crolla la protezione dei binari • Terzo Binario News

Accaduto stamani al ponte della Quartaccia, che collega l’Aurelia con il cimitero con ripercussioni pesanti sul traffico ferroviario; nessun ferito per miracolo

Paura stamani a Santa Marinella, dove è crollata parte della struttura di protezione della linea ferroviaria della Fl5 in prossimità del ponte della Vecchia Aurelia, in direzione della zona della Quartaccia. Il cedimento improvviso ha interessato le barriere di sicurezza.

Sul posto la Polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le verifiche tecniche. Solo per miracolo non ci sono stati feriti.

Ripercussioni serie sul traffico ferroviario Tuttavia, l’episodio ha provocato gravi disagi alla circolazione ferroviaria: le Ferrovie dello Stato hanno attivato un servizio di navette sostitutive per garantire la mobilità dei pendolari. Molti treni della linea tirrenica da e verso Roma risultano cancellati.

La situazione resta costantemente monitorata per valutare eventuali ripercussioni sia sul traffico ferroviario sia su quello stradale. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento; non si escludono criticità strutturali o problemi legati all’usura dell’infrastruttura.