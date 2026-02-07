Suicidio dalla Costa Smeralda a Civitavecchia, la compagnia: "Era un turista tedesco, siamo addolorati" • Terzo Binario News

“È con profonda tristezza che confermiamo il decesso di un ospite di nazionalità tedesca avvenuto oggi al porto di Civitavecchia.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’ospite si sarebbe volontariamente buttato sulla banchina mentre la nave si trovava in porto per le normali operazioni.

L’equipaggio al momento impegnato nelle abituali operazioni di imbarco e sbarco degli ospiti è intervenuto immediatamente e sono state attivate con urgenza tutte le procedure previste in questi casi.

In parallelo sono state prontamente informate le autorità competenti che stanno conducendo le verifiche necessarie per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Il Comandante di Costa Smeralda e la compagnia stanno fornendo piena collaborazione alle autorità ed offrendo tutto il supporto possibile ai familiari dell’ospite.

Costa Crociere e tutto l’equipaggio di Costa Smeralda esprimono il più sincero e sentito cordoglio alla famiglia in questo momento di grande dolore”.

Così la compagnia di navigazione Costa Crociere in una nota.