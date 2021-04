Ancora niente acqua nel centro di Civitavecchia - Terzo Binario News

Il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che, pur avendo circoscritto l’area interessata dal disservizio idrico, è necessario proseguire le attività di ricerca del danno che avverranno senza soluzione di continuità.

Per alleviare il disagio alle utenze interessate, il servizio di stazionamento in Largo Marco Galli continuerà ad essere garantito fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio che presumibilmente, avverranno nella giornata di domani venerdì 2/04/2021, salvo imprevisti.

Le vie interessate al fuori servizio sono le seguenti: Largo Marco Galli, Via Duca D’Aosta, Largo dei Tirreni, Via Pirgi, Via Malta, Largo San Francesco d’ Assisi, Viale della Vittoria. Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente, per eventuali segnalazioni è possibile contattare il numero verde 800-130-335.