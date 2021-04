Accumulava animali in casa: intervento di Asl, Nogra e Forestali a Civitavecchia - Terzo Binario News

Sequestrati un cane un gatto, tartarughe e conigli

Tolti gli animali a un’anziana accumulatrice. È successo a Civitavecchia dove, a seguito dell’intervento del Servizio Veterinario della Asl Roma 4 e dei Carabinieri Forestali, tutti gli animali che aveva in casa sono stati messi in sicurezza. Necessario solo affidarli perché le condizioni generali erano buone.

E allora per qualche motivo si è reso necessario intervenire? Perché nonostante tutto, i conigli destavano preoccupazione. Infatti ad essere attenzionati sono stati proprio i leporidi, che – a quanto risulta – per quanto sfamati, non erano curati e puliti a dovere.

Questo il motivo dell’intervento che ha visto coinvolte anche le Guardie Zoofile del Nogra di Civitavecchia, coordinate dalla responsabile Emanuela Mollo, che hanno collaborato al sequestro degli animali, «al fine di sistemarli in luogo più consono e adatto. L’intervento, in collaborazione con i veterinari dell’Azienda sanitaria e Carabinieri forestali, ha riguardato 17 conigli, un cane, un gatto e 8 tartarughe. Al termine dell’intervento, durato ben 6 ore, gli animali sono stati spostati in altro luogo e sottoposti a sequestro con affido fiduciario».

Dal Nogra stesso, sebbene abbottonatissimi sul lavoro svolto e sulle dinamiche che hanno portato al sequestro, specificano che «si è trattato di animali di proprietà ben tenuti, con il provvedimento di ritiro effettuato dalla Roma 4 come da prassi». Per quanto riguarda le tartarughe, saranno invece spostate presso il Centro di Recupero per Animali Selvatici, specializzato nel recupero della fauna selvatica. «Abbiamo cercato di agire scegliendo la strategia migliore per il benessere degli animali, tenendo conto della difficile situazione e dei problemi di salute in cui la famiglia in questione si trova».

E qui è uscita fuori la problematica, legata alla sindrome da accumulo dell’anziana che non teneva con sé conigli da compagnia ma leporidi destinati al consumo. A quel punto si è reso necessario mettere in sicurezza tutti gli animali presenti nell’abitazione.