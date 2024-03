Amichevole etrusca al Campo Enrico Galli, domani il Cerveteri Women sfida i ragazzi dell’under 15 • Terzo Binario News

Partita inedita al campo del Cerveteri: un pomeriggio di sport ma anche un’occasione di crescita per entrambe le compagini

Sarà un pomeriggio particolare quello in programma al Campo Enrico Galli di Cerveteri. Domani, sabato 23 marzo alle ore 16:30, a scendere sul rettangolo verde in una gara amichevole, il Cerveteri Women e i ragazzi dell’Under 15 del Cerveteri.

Femmine contro maschi in pratica. Un test importante per le ragazze, che nonostante siano attualmente ferme le competizioni ufficiali stanno continuando ad allenarsi con costanza ed impegno agli ordini del Mister Jacopo Lenzi.

Perché la stagione del calcio femminile etrusco non è finita infatti: archiviati Campionato e Coppa Italia, un altro importante appuntamento è alle porte, ovvero quello della Coppa Lazio, un torneo all’interno del quale le etrusche vogliono ben figurare e dire la propria in ogni partita.

Alla vigilia della gara, abbiamo raggiunto il Mister Jacopo Lenzi, che ha dichiarato: “Si tratterà di un test atletico un pò diverso dal consueto allenamento. Una bella occasione per provare alcune ragazze più giovani e fare qualche cambio di formazione anche in vista dei futuri impegni. Sarà prevalentemente un test atletico, proprio per quello abbiamo scelto di giocare contro una squadra maschile rispetto ad una femminile. Ma sarà una bella occasione nella quale credo avremo la squadra al completo”.

Cerveteri Women Jacopo Lenzi