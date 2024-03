Futsal Civitavecchia e Santa Severa, questione di vita o di morte (sportiva) • Terzo Binario News

A due giornate dalla fine del campionato la Futsal Civitavecchia è quasi salva mentre il Santa Severa quasi spacciato.

Due facce della stessa medaglia nel girone A di C1 nel quale si incrociano i destini dei nerazzurri, che stanno centrando l’obiettivo stagionale nonostante la sconfitta nell’ultima giornata, e quello dei neroverdi che non riescono proprio a fare punti, e spesso neanche a segnare.

Aspetto che rischia seriamente di condannarli al ritorno nella serie inferiore dalla quale sono stati promossi 12 mesi fa.

A Casalotti, i civitavecchiesi sono stati superati dalla Verdesativa per 5-2 con le reti ospiti messe a segno da Alessio Donati e Luca Bellumori. Poi sono stati i risultati altrui – in particolare quelli delle pericolanti – a sancire de facto la permanenza in categoria a cui manca solo l’aritmetica per renderla ufficiale. E come detto a salvare i civitavecchiesi potrebbero essere i santaseverini.

Il commento di mister Umberto Di Maio relativamente alla gara di Casalotti: «Il nostro è stato un buon primo tempo – ha detto l’allenatore – mentre nella ripresa non abbiamo mantenuto lo stesso standard. Credo che sulla mia squadra abbiano pesato quelli che ritengo alcune sviste arbitrali, che hanno poi comportato l’espulsione proprio di Bellumori che poco prima aveva segnato. Tuttavia devo rimarcare anche quelle che sono state anche le nostre mancanze». Tuttavia l’aspetto positivo è che la squadra sta per essere confermata in categoria e per questo il tecnico invita alla calma: «Ora è necessario rimanere tranquilli perché la salvezza è veramente a un passo. Pertanto va mantenuta la stessa abnegazione dimostrata finora».

Poco da dire sul 6-0 con cui il Santa Severa ha perso nella tana della Vigr Perconti. Tutta l’attenzione è rivolta alla classifica che con il traguardo vicino sancirà il play-out o la retrocessione diretta dei neroverdi. Al momento sembra più probabile questa possibilità, visto che in classifica gli uomini di David Delluniversità sono ultimi con 14 punti e l’Anguillara penultimo è due punti sopra. Sabato il quintetto anguilarino riposerà ed è un’occasione irripetibile per i santaseverini per compiere il sorpasso. Ma il destino non è solo nelle loro mani: infatti all’Ivan Lottatori arriva il Santa Gemma e i nerazzurri affronteranno la squadra della Bufalotta che ancora culla qualche speranza di play-off. Però alla compagine locale basterà pareggiare per essere sicura della permanenza in categoria per via dello scarto di punti (oltre 8) che rende incolmabile il distacco. Anzi, se il Santa Severa non dovesse aggiudicarsi lo scontro salvezza con il Santos, i nerazzurri sarebbero salvi anche per la matematica. Insomma tutto depone a favore del Civitavecchia e per cercare di rimanere aggrappato alla speranza almeno degli spareggi-salvezza, il Santa Severa non può che tentare il tutto per tutto all’Uliveto, cercando di vincere. Entrambe le gare avranno inizio alle 15.