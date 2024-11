Allumiere, in arrivo un convegno di "Geologia al Femminile" • Terzo Binario News

Organizzato dall’Amministrazione Comunale, si svolgerà in due tranche il prossimo 30 novembre e il 14 docembre

Si tiene ad Allumiere con due appuntamenti il 30 novembre e il 14 dicembre, la prima edizione di GEOLOGIA AL FEMMINILE | Eclettismo, creatività, metodo. Scienziate in cammino un’iniziativa del MAK|Museo Archeologico Naturalistico Minerario “A. Klitsche de la Grange” con l’amministrazione di Allumiere per fare il punto sulla ricerca con una chiave di lettura al femminile.

Il nuovo allestimento del percorso di visita Geologia&Mineralogia, segna un momento di profondariflessione nel riconoscere il ruolo della ricerca scientifica al femminile e apre una finestra sul ruolo delledonne pioniere in tutti i campi del sapere che riattiva significati sopiti dal lungo anonimato forzato a cui sono state sottoposte le Donne in campo scientifico. Sebbene la curiosità e il talento trascendano le barriere di genere, la storia ha omesso senza esitazione i contributi di donne straordinarie che non solo hanno affrontato l’ignoto, ma hanno anche resistito agli stereotipi e alle convenzioni sociali del loro tempo.

Donne che, nonostante le discriminazioni ancora presenti in campo scientifico nel XX secolo, hanno percorso il difficile ed impegnativo cammino della scienza e saputo dare un contributo significativo alla Scienza della Terra che, senza ombra di dubbi, può essere considerata una scienza anche al femminile.

Scienziate in cammino introduce al riconoscimento della loro influenza arrivando a suggerire come sia giunto il momento di distinguere e riscrivere questa assenza esponendo le loro imprese e scoperte e i loro risultati scientifici che hanno lasciato, e continuano a produrre, un segno indelebile negli strati del sapere.

In che modo il MAK|Museo intende ricomporre questa assenza è presto detto: Intitolando idealmente le sale del percorso espositivo geologico del Museo, anno dopo anno, ad una figura di geoscienziata ricercatrice pionieristica o contemporanea attraverso un’operazione quasi archeologica : un’immersione stratigrafica nella loro biografia e nella loro produzione scientifica. Come? Attraverso le voci di giovani ricercatrici di oggi e domani in un serrato confronto dialettico in ciclo annuale di reading scientifici tenuti in alcuni dei luoghi museali più significativi: la dimora storica Palazzo della Reverenda Camera Apostolica parte della Rete delle Dimore Storiche della Regione Lazio, aperto alla visita con visite guidate

programmate per tutto il fine settimana. Veri e propri momenti di incontro che muoveranno dalle collezioni geologiche esposte per scoprire la vita e l’opera di alcune di queste affascinanti figure femminili del passato e del presente. Si intitola Una vita insolita scolpita nella pietra il primo dei reading scientifici concepito non solo per ricordare ma per rileggere in chiave contemporanea la prodigiosa figura di Mary Anning, una paleontologa pioniera, vissuta nel XIX secolo, la cui vita è stata una costellazione di primati. A questa scienziata sconosciuta della scoperta dei fossili è intitolato idealmente il percorso museale 2024.

Durante il reading verrà effettuato dal sito web dell’ISPRA il lancio del reportage realizzato in

occasione del primo Geotrail guidato del Parco Geominerario Allumiere Monti della Tolfa per la XVI Giornata Nazionale delle Miniere 2024.

30 novembre I 14 dicembre 2024 17:30

MAK | Museo Allumiere Sala Geologia Mary Anning

Intervengono:

Anna Giamborino – APPI – Associazione Paleontologica e Paleoartistica

Italiana Ilaria Mazzini – CNR-Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria

Associazione culturale Femminile, plurale

Geologia al femminile è una iniziativa del MAK | Museo in sinergia con il Comune di Allumiere, ISPRA-REMI Rete Nazionale dei

Parchi e Musei Minerari Italiani, realizzato con il sostegno della Regione Lazio Piano Annuale 2023, L.R. 24/2019.