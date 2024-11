Tentò di investire un vigile per fuggire a un controllo, 36enne rom preso dai Carabinieri al Quadraro • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma – a carico di un 36enne di origini rom, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Roma a seguito delle risultanze investigative del personale della Polizia Locale di Roma Capitale che ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine al fatto che il 21 ottobre scorso a bordo di un’autovettura, per sottrarsi ad un controllo avrebbe tentato di investire un agente della Municipale.

Quel pomeriggio, infatti, una pattuglia del V° Gruppo di Polizia Roma Capitale notò uscire ad alta velocità un’auto dal campo nomadi di via dei Gordiani e attraverso la targa, con immediati accertamenti alla Banca Dati, verificò la mancanza di copertura assicurativa.

Gli agenti iniziarono a seguire l’auto, che percorreva pericolosamente la strada anche con passaggi sull’altra corsia di marcia, riuscendo ad intercettarla in via Anagni e ponendosi con l’autovettura di servizio davanti il veicolo in fuga.

Il conducente però riuscì ad eludere il controllo ingranando la retromarcia e accelerando verso un agente, urtandolo e facendolo cadere a terra. L’uomo alla guida, non contento, con altra manovra pericolosa, tornò indietro e tentò di investire nuovamente l’agente, ancora inginocchiato, che riuscì ad interrompere l’azione esplodendo un colpo con la pistola d’ordinanza e riuscendo a forare lo pneumatico del veicolo.

Il fuggitivo, infatti, accortosi del danno all’auto e vistosi ormai bloccato, si diede nuovamente alla fuga per un breve tratto fino a quando abbandonò l’auto e riuscì a fuggire a piedi, minacciando di morte gli agenti. Dall’auto scesero tre passeggeri, collaborativi, tutti identificati.

A seguito delle indagini avviate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, coordinate dalla Procura di Roma, si è giunti all’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma. La scorsa serata, il destinatario della misura cautelare è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro nel corso di controllo alla circolazione stradale in via di Centocelle; dagli accertamenti è risultato gravato dal provvedimento che gli è stato notificato.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari per cui l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.